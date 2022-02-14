Итальянский и голливудский режиссер Лука Гуаданьино, известный по фильмам «Больший всплеск», «Зови меня своим именем», «Суспирия», готовит спортивную драму с Зендаей в главной роли, сообщает The Hollywood Reporter.
Проект называется «Соперники». Главная героиня Таша — успешная теннисистка, которая очень рано уходит из большого спорта и становится тренером. Она тренирует своего бойфренда, который благодаря Таше из посредственного теннисиста становится звездой. Однако ему приходится выйти на корт в битве за чемпионство с тем, кто был парнем Таши до него.
Видимо, нас ждет история не только про спортивные достижения, но и про любовный треугольник.
Роли
Сценарий «Соперников» значился в черном списке лучших неспродюсированных сюжетов. Собственно, продюсером проекта выступила Эми Паскаль, ответственная за франшизу о