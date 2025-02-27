sonyazhytkova .27 февраля, 2025 6

Анімаційна сага про зеленого огра повертається, і цього разу до культової франшизи "Шрек" вливається нове ім’я! Офіційна сторінка фільму у соцмережі X підтвердила: Зендея поповнила акторський склад "Шрека 5" і зіграє доньку Шрека та Фіони.

У п’ятій частині до своїх ролей повернуться Майк Маєрс (Шрек), Камерон Діаз (Фіона) та Едді Мерфі (Віслюк), а сам фільм стане першим продовженням культової серії за останні 16 років. Прем’єра запланована на 23 грудня 2026 року.

Режисерами "Шрека 5" виступають Волт Дорн ("Тролі") та Бред Аблесон ("Посіпаки: Становлення лиходія"), а продюсерами – Джина Шей і Кріс Меледандрі, голова Illumination, що стоїть за успіхом "Супербрати Маріо у кіно".

Франшиза "Шрек" стартувала у 2001 році та швидко стала однією з найулюбленіших у світі, зібравши понад $2,9 млрд у прокаті. Четвертий фільм – "Шрек назавжди" (2010) – показав життя огра після весілля, а тепер глядачів чекає нова глава його пригод. Чого ж чекати від продовження? Поки що сюжет тримають у таємниці, але з таким кастом та легендарним гумором франшизи точно буде весело!

Зендея зараз працює над третім сезоном "Ейфорії", а також готується до зйомок "Дюна: Месія" та нового "Людини-павука". А як вона впишеться у світ "Шрека"? Перший погляд на її персонажа вже можна оцінити в тизері. Імовірно, донька Шрека та Фіони не поступиться батькам у харизмі… або ж влаштує їм справжнє випробування?

Джерело: Deadline

