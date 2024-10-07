sonyazhytkova .7 октября, 2024 9

"Ейфорія" нарешті покидає стіни школи. Володарка премії "Еммі", Зендея, зізнається, що так само, як і глядачі, з нетерпінням очікує побачити, з чого почнеться новий розділ історії.

"Це важливо, адже скільки можна показувати драму зі шкільного життя?", – жартома зазначила актриса в інтерв'ю для подкасту The Awardist від Entertainment Weekly. Вона додала з усмішкою: "А потім вона знову зраджує своєму хлопцеві!".

Хоча зірка "Дюни", не могла поділитися конкретними деталями третього сезону, вона підкреслила, що це буде "захопливо" побачити розвиток персонажів поза школою. "Я сама точно не знаю, що буде далі, але часова зміна відбудеться", – поділилася актриса, яка також є виконавчим продюсером шоу. "Цікаво буде спостерігати за тим, як події шкільного періоду вплинуть на доросле життя героїв і ким вони стануть у великому світі".

"Ейфорія", яка частково черпає натхнення з особистого досвіду Сема Левінсона, розпочне зйомки нового сезону в січні наступного року. Це відбудеться після серії затримок, викликаних страйками в Голлівуді у 2023 році та трагічною смертю одного з головних акторів – Анґуса Клауда.

Незважаючи на щільний графік зірок, таких як Сідні Свіні, Джейкоб Елорді та Колман Домінго, HBO дозволяє їм займатися іншими проєктами, водночас зберігаючи відданість "Ейфорії". Наразі немає офіційних повідомлень про те, чи стане третій сезон останнім, але, з огляду на зайнятість акторів, процес зйомок наступних сезонів може ускладнитися.

Цей естетично вражаючий серіал від HBO та студії A24 відображає життя підлітків у вигаданому каліфорнійському містечку, які стикаються з різноманітними викликами, пов’язаними з сексом, наркотиками та стосунками. Другий сезон завершився оригінальною постановкою – спектаклем, в якому герої переосмислюють свої життєві моменти через виставу, організовану Лексі в виконанні Мод Апатоу.

Джерело: Deadline