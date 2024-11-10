sonyazhytkova .10 ноября, 2024 6

Також, у майбутній стрічці зіграють - Том Голланд і Метт Деймон. Прем'єра запланована на 2026 рік.

Офіційні деталі щодо нового фільму Нолана поки залишаються таємницею, проте інсайдери припускають, що це може бути або стильна вампірська історія 1920-х років, або сюжет, натхненний культовим бойовиком "Блакитний грім" (1983). Том Голланд, один із зірок проєкту, зізнався, що знає небагато про свою роль: "Можу лише сказати, що це для мене велика честь і захоплення, але справді — подробиць мені не повідомляли".

Енн Гетевей має досвід співпраці з Ноланом — вона зіграла Жінку-кішку у фільмі "Темний лицар повертається" та взяла участь у науково-фантастичній драмі "Інтерстеллар". Зендея, зі свого боку, нещодавно підкорила світ у "Дюна: Частина друга", яка зібрала понад $700 мільйонів у прокаті, а також з'явилася у фільмі "Суперники" Луки Гуаданьїно, де її героїня опинилася в любовному трикутнику. Для Голланда та Зендеї це буде перший проєкт із Ноланом, тоді як Метт Деймон уже встиг попрацювати з режисером, зігравши одну з ключових ролей у "Оппенгеймері".

Серед можливих нових учасників касту також згадується Лупіта Ніонґо, хоча офіційних підтверджень поки не було. Прем'єру стрічки заплановано у форматі Imax на 17 липня 2026 року.

Джерело: Gamesradar