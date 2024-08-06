sonyazhytkova .6 августа, 2024 10

Режисер Крістоффер Борглі, який здобув популярність завдяки стрічці "Сценарій сну" з Ніколасом Кейджем, розпочинає роботу над новим проєктом для компанії Square Peg.

Зендея та Роберт Паттінсон перебувають на стадії переговорів щодо головних ролей у майбутньому фільмі "Драма", який фінансує та виробляє компанія A24.

Хоча деталі сюжету поки що не розголошені, відомо, що романтична кінокартина зосереджена на парі, чиї стосунки переживають кардинальні зміни перед визначним моментом у їхньому житті. Ця зворушлива історія обіцяє занурити глядачів у глибокі емоційні випробування героїв у переддень важливої події.

Компанії A24 та Square Peg продовжують співпрацю над низкою захопливих проєктів. Серед них – "Смерть єдинорога" з Полом Раддом та Дженною Ортегою, а також фільм "Еддінгтон", який режисуватиме Арі Астер за участю Хоакіна Фенікса, Педро Паскаля, Емми Стоун та Остіна Батлера. Раніше ці компанії спільно працювали над такими відомими стрічками, як "Сценарій сну", "Спадок" і "Сонцестояння".

Джерело: Нollywoodreporter