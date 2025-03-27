sonyazhytkova .27 марта, 2025 3

Голлівудська зірка та режисер Баррі Дженкінс об'єднуються для створення фільму, що обіцяє стати справжнім кінематографічним шедевром. Після успіху "Місячного сяйва", Дженкінс разом із однією з найталановитіших актрис сучасності розповість історію культової Ронні Спектор.



Байопік, що розповість про життя легендарної співачки Ронні Спектор, обіцяє стати однією з найвизначніших робіт у кар'єрі Зендеї. Ця роль може стати для неї справжнім етапом зростання, адже сама Спектор обрала її для цієї ролі ще до своєї смерті, що надає фільму глибокої емоційної сили та особистісного значення.

Фільм розповідатиме не лише про кар’єру Ронні, але й про її складні стосунки з музичним продюсером Філом Спектором. Створення стрічки ґрунтується на автобіографії співачки, а сценарій написав Дейв Каджаніч, відомий співпрацею з Лукою Гуаданьїно, з яким Зендея працювала над "Суперниками".

Цей проєкт стане поверненням Баррі Дженкінса до його творчих коренів, адже після мегапопулярного "Муфаса: Король Лев" він знову зануриться у драму з глибоким емоційним змістом. Студія A24, яка вже здобула визнання завдяки таким творам, як "Місячне сяйво" та "Ейфорія", виступатиме продюсером цього фільму. Разом із Дженкінсом та Зендеєю до створення стрічки приєднаються ще кілька великих імен, що обіцяють зробити картину справжнім кінематографічним шедевром.

Чи вдасться цьому тандемові створити шедевр, здатний вразити глядачів та стати знаковим у кар'єрі Зендеї? Час покаже, але одне можна сказати точно: цей проєкт – це не просто екранізація біографії, а справжнє дослідження людської душі та складних взаємин у світі музики.

Джерело: Мovieweb