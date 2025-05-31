sonyazhytkova .31 мая, 2025 3

Студії Lionsgate і Roadside Attractions представили дебютний трейлер психологічного горору "Дім" (The Home) від Джеймса ДеМонако — творця франшизи "Судна ніч". Цього разу режисер звертається до теми старості, ізоляції та таємниць, прихованих за стінами на вигляд звичайного пансіонату для літніх людей.

У центрі сюжету — молодий хлопець, засуджений до громадських робіт у, здавалося б, звичайному будинку для літніх людей. Піт Девідсон (SNL, Bodies Bodies Bodies) перевтілюється у нового прибиральника, якого з перших хвилин попереджають: четвертий поверх — табу. Саме там мешкають ті, хто потребує "особливого догляду". Та хіба можна встояти перед забороненим? Як тільки герой порушує правило, дійсність починає тріщати по швах. Старий, що мовчки дивиться на нього вночі, кривавий силует за вікном, загадкові коридори, де час ніби завмирає…

Атмосфера — тривожна до нудоти, немов "Острів проклятих" заглянув у "Божевільню", а потім прокинувся у всесвіті Джордана Піла. Але найстрашніше ще попереду — бо деякі таємниці цього будинку не просто лякають… вони змінюють тебе назавжди.

Однак це ще не все. Таємничий чоловік, що називає мешканців "добрими людьми", котрі заслуговують на спокій у старості, звертає увагу на очі прибиральника. У фіналі трейлера — сцена з прикритими повіками і голкою, що наближається до ока...

Що ж приховує четвертий поверх? І чому новачок у будинку для літніх опинився у центрі такої моторошної гри?

Разом із Девідсоном у фільмі знялися Джон Гловер і Брюс Альтман. Сценарій написали Джеймс ДеМонако та Адам Кантор.

"Дім" відкриє двері в кінотеатрах США — 25 липня 2025 року.

І, схоже, вийти звідти буде не так вже й просто…

Джерело: Gamesradar