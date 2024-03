sonyazhytkova .12 марта, 2024 2

На фото: "The First Omen"

Вийшов трейлер фільму "The First Omen", що розкриває звабливий погляд на хоррор-приквел до культової франшизи "The Omen".

За сюжетом хоррор стрічки, яка з'явиться у кінотеатрах вже 5 квітня 2024 року, молода американка відправляється до Риму з метою покласти своє життя на служіння у церкві. Там вона опиняється в центрі жахливої змови, спрямованої на воскресіння чистого зла. Столичне місто стає для неї не лише полем місіонерської діяльності, але й ареною випробувань, що змушують її сумніватися у власній вірі та боротися з могутнім надприроднім лихом, що прагне вийти на світ.





У фільмі "The First Omen" головну роль виконала Нелл Тайгер Фрі, відома своєю участю у "Games of Thrones". Вона отримала величезні похвали критиків за роль у серіалі "Servant" на AppleTV+, який завершився четвертим сезоном раніше цього року. Крім того, у картині глядачі побачать - Тауфіка Бархома, Соню Брага, Ральфа Інесона та Білла Найї.

У режисерському дебюті Аркаші Стівенсон створив "The First Omen", який базується на персонажах, створених Девідом Селтцером у фільмі "The Omen", із захоплюючим сценарієм від Тіма Сміта, Аркаші Стівенсона та Кіта Томаса. Виробництвом займалися Девід С. Гойєр та Кіт Левін, а виконавчими продюсерами були Тім Сміт, Уітні Браун та Грейсі Віллан.

Джерело: Мovieweb