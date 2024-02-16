sonyazhytkova .16 февраля, 2024 7

Фільм встановлює новий рекорд негативних оцінок у всесвіті Людини-павука від студії Sony.

Нова стрічка вже стала об'єктом насмішок та критики, перевершивши навіть "Морбіуса" у рейтингу Rotten Tomatoes. Перші враження від фільму були не надто позитивними і з часом ситуація не поліпшилася.

Хоча глядацький рейтинг залишається на рівні 54% задоволення, критики надали лише 13% позитивних оцінок. Це робить "Мадам Павутина" найгіршим фільмом у всесвіті Людини-павука від Sony.

Фільм не лише отримав негативні відгуки від критиків та глядачів, але й став об'єктом розчарування у сфері касових зборів. У 2023 році кілька обіцяючих блокбастерів не змогли виправдати очікувань, залишивши кінозалу з сумними враженнями. Єдиними яскравими моментами стали "Барбі", "Фільм про братів Маріо" та "Оппенгеймер", які значно врятували ситуацію. На тлі слабкого касового виступу "Мадам Павутина" зібрав лише $25 мільйонів за перші п'ять днів. Це значно відстає від "Бджоларя", але з урахуванням слабкої конкуренції, фільм все ще має шанси на успіх.

Джерело: Мovieweb