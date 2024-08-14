sonyazhytkova .14 августа, 2024 12

Чудові новини для любителів жахів – новий трейлер слешеру "Terrifier 3" нарешті вийшов, і він обіцяє ще більше моторошних моментів від ексцентричного вбивці.

У відео тривалістю одну хвилину, яке ви можете переглянути вище, героїня "Terrifier 2" Сієнна спостерігає за відкритим вогнем під акомпанемент пісні "Silent Night", коли раптово з'являється Арт Клоун у костюмі Санта-Клауса з сокирою. Трейлер продовжується серією стрімких сцен, де Арт завдає жаху своїм жертвам, одна з яких опиняється під душем – сцена, що виглядає ще більш кривавою порівняно з "Психо" Хічкока. Також у відео з’являються кадри з Вікторією, єдиною вижившою з першого фільму, яка тепер має ще більше жахливих травм і, здається, під впливом темних сил. Ролик завершується моментом, коли Арт створює снігового ангела у калюжі крові. Ось таке святкове жахіття!

Третя частина кровавої саги Даміена Леоне, зйомки якої завершилися на початку року, знову представить Арта Клоуна, який продовжить сіяти хаос серед мешканців Майлс Каунті в ніч перед Різдвом.



До складу акторів повертаються Девід Говард Торнтон у ролі Арта, Лорен Лавера як Сієнна Шоу, Саманта Скаффіді у ролі Вікторії Хейс, Елліотт Фуллхам як Джонатан Шоу та Кріс Джеріко як Адам Берк. Нові обличчя в акторському складі включають Деніела Роебака як Санта-Клауса та Джейсона Патріка з "Загублених хлопців".

Прем'єра "Terrifier 3" запланована на 11 жовтня.

Джерело: Gamesradar