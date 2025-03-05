sonyazhytkova .5 марта, 2025 7

Денніс Квейд вражає своєю роллю відомого маньяка Кіта Хантера Джесперсона у новому трейлері "Happy Face", який незабаром з’явиться на Paramount+. Квейд зіграє головного героя, а його доньку Меліссу втілить Анналей Ашфорд.

Сюжет серіалу зосереджений на дорослій Меліссі, яка намагається з'ясувати, чи може невинна людина опинитися на ешафоті за злочин, ймовірно скоєний її батьком, відомим як "Серійний вбивця з усмішкою". Величезним шоком для неї стало те, що вона дізналася про темне минуле батька, коли їй було лише 15. Джесперсон отримав своє зловісне прізвисько через нотатки, які він залишав для поліції та медіа, на яких зображував усмішку.

Серіал заснований на книзі Мелісси Джесперсон "Shattered Silence" (у співавторстві з М. Бріджет Кук) і подкасті "Happy Face", в якому Мелісса розповідає про своє дитинство та складні стосунки з батьком. Кіт Хантер Джесперсон зізнався у скоєнні близько 185 вбивств, хоча офіційно підтверджено лише вісім з них.

Чи зможе Мелісса розкрити правду про свого батька та знайти шлях до справедливості? Відповідь ми отримаємо вже 20 березня на Paramount+.

Джерело: Мovieweb