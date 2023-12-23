sonyazhytkova .23 декабря, 2023 7

Усі епізоди "Shining Vale" будуть вилучені зі Starz до кінця 2023 року.

Виробництво належить Warner Bros. TV, і очікувалося, що серіал буде продовжено на третій сезон, адже співтворець Джефф Астроф вже розпочав роботу над новими сценаріями. Однак, кількість глядачів шоу не була достатньо великою, щоб виправдати продовження.

"Shining Vale" вийшов в ефір 6 березня 2022 року і здобув загалом позитивні відгуки від глядачів на Starz, досягнувши кількості у 228 000.

Сюжет розгортається навколо сім'ї Фелпсів, що переїжджає в маленьке містечко після того, як Патріція ( Кокс) впіймана на зраді. Однак новий будинок, куди вони переїжджають, приховує в собі історії жахливих подій. Невдовзі Пет відчуває розчарування від життя, і демони, які їх тероризують, стають набагато реальнішими, коли вона намагається знайти сенс у своєму житті.

Перший сезон отримав премію Сатурн за кращий фентезі-телевізійний серіал у мережі та кабельному телебаченні, а також завоював номінації Кортні Кокс та Гасу Бірні за акторську майстерність. Однак другий сезон зазнав помітного зниження у кількості глядачів, з епізодами, що опустилися до 43 000, що призвело до вирішення завершити виробництво. Крім того, обидва сезони серіалу будуть вилучені з платформи до кінця поточного року.

У відповідь на відміну, Астроф поділився повідомленням у своєму Instagram, вказавши, що всіх, хто хоче подивитися шоу, варто це зробити швидко, поки воно не зникне. У виключному заявленні, отриманому виданням Variety, Астроф сказав:

"З усіма дійсно важливими подіями, що відбуваються у світі зараз, буде неправильно сказати, що мене розчарувало те, що Starz відмовляється продовжувати "Shining Vale" на третій сезон. Однак у мене немає проблем з тим, щоб сказати, що я розбитий і глибоко сумую з цього приводу. Для акторів пройшов рік, з того часу, як ми закінчили, але я працював над написанням третього сезону до того, як я дізнався про цю новину на минулому тижні".

Джерело: Мovieweb