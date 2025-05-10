sonyazhytkova .10 мая, 2025 12

Ікона бойовиків повертається! У вибуховому трейлері "Садівника" Жан-Клод Ван Дамм не просто доглядає клумби — він бере до рук зброю і рятує родину високопосадовця від безжальних кілерів. І цього разу "М’язи з Брюсселя" демонструють не лише силу, а й гумор.

За сюжетом, Серж Шустер, чиновник, наближений до президента, потрапляє до таємного "чорного списку" прем'єр-міністра. А це означає одне — його та його сім’ю мають ліквідувати протягом 48 годин. Єдина перепона на шляху елітної групи вбивць — Лео, дивакуватий садівник з минулим, про яке краще не питати. І коли починається полювання, він показує, що тримати в руках секатор — це ще не найнебезпечніше, на що він здатен.

Режисером фільму виступив Девід Шаргон ("Останній найманець"), а серед акторів — Мікаель Юн, Науель Мадані, Кааріс, Жером Ле Баннер, та інші.

Прем'єра "Садівника" запланована на 6 червня 2025 року.

Цей проєкт — лише один із кількох, які готує Ван Дамм. У фільмі "Frenchy", над яким актор працює вже понад десять років, він зіграє ветерана, переслідуваного темним минулим. Також він готується до повернення у культову франшизу "Кікбоксер" у новій частині "Кікбоксер: Армагеддон", де компанію йому складуть Скотт Едкінс і Марк Дакаскос.

А ще Ван Дамм гратиме самого себе у фільмі "What’s My Name?", де після амнезії боротиметься з ворогами з власної кар’єри. Щоправда, навколо актора останнім часом не вщухають чутки про кримінальне розслідування, яке може загальмувати ці плани.

Та Ван Дамм не збавляє обертів — тож перш ніж жартувати з його "садового реманенту", краще переконайтесь, що ваше ім’я не світиться в червоному в секретному списку — бо наступним, кого він проріже як бур’ян, можете стати саме ви.

Джерело: Мovieweb