Анастасия Лях .5 марта, 2021 10

Великий французский режиссер объявил о своем уходе на пенсию. Об этом Жан-Люк Годар сообщил во время видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале.

Кинематографист отметил, что перед завершением карьеры выпустит две прощальные картины, которые подытожат его многолетнее творчество. Они будут называться «Сценарий» и «Смешные войны».