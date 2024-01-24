sonyazhytkova .24 января, 2024 11

Актор урочисто вручив Крістоферу Нолану першу нагороду Trailblazer Award. Відомий своєю харизмою та вдалою витримкою, Дауні-молодший використав цей момент, щоб жартома розповісти про вражаючий успіх їхньої останньої співпраці - фільму "Оппенгеймер", який отримав високу оцінку від критиків.

Дауні-молодший, який купається в блиску сезону нагород за свою роль Льюїса Штрауса в майстерному творі Нолана, поділився анекдотами, які розкривають більш особистий бік визнаного режисера. Серед комічних історій була реакція Нолана на неочікувані наслідки тріумфу фільму - його раптова популярність на вулицях. "Конфіденційно, йому потрібно підняти дух," - зауважив актор (за інформацією від NME), змальовуючи адаптацію Нолана до зрослої слави з поєднанням гумору та співчуття. Він намалював картину того, як Нолан ухиляється від уваги громадськості, що створює іронічний поворот для режисера, чий твір завоював світову сцену. Дауні-молодший сказав:

"Він трошки піднімав настрій, бо з ним сталася страшна трагедія. Я не маю на меті піднімати це і знаю, що це дуже особисто: він став впізнаваним на вулиці. Він відступає, мов від гарячого полум'я, від цієї нової і дуже небажаної реальності".

"Оппенгеймер" вражає не лише критиків, отримавши рейтинг 93% на Rotten Tomatoes, але й побиває рекорди касових зборів. Зібравши понад 952 мільйони доларів по всьому світу, фільм посідає третє місце серед найвищих касових зборів 2023 року і став другим за касовими зборами серед R-рейтингованих фільмів усіх часів. Цей успіх – героїчний вияв відданості Нолана автентичності та новаторським підходам у кінематографії. Режисер поділився своїми змішаними почуттями щодо того, наскільки далеко громадськість може піти в оцінці його творчого доробку в інтерв'ю з The Hollywood Reporter, визначивши це як трошки лякаюче.

Джерело: Мovieweb