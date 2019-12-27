По случаю Рождества компания Universal выпустила праздничный
На видео актер сидит в винтажном кожаном кресле, одетый в синий бархатный пиджак. На журнальном столике горит светильник, а в руках у Дауни спицы и бордовая пряжа. Звезда марвеловских комиксов поздравляет зрителей с Рождеством и Новым годом и попутно пытается вязать свитер.
Напомним, доктор Дулиттл — это ветеринар, понимающий язык животных. Релиз фильма в Украине состоится 9 января.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут bit.ly/CineMaHD смотрел, что и вам рекомендую