Анастасия Лях .27 декабря, 2019 10

По случаю Рождества компания Universal выпустила праздничный промо-ролик семейного фэнтези «Доктор Дулиттл» с Робертом Дауни мл. в главной роли.

На видео актер сидит в винтажном кожаном кресле, одетый в синий бархатный пиджак. На журнальном столике горит светильник, а в руках у Дауни спицы и бордовая пряжа. Звезда марвеловских комиксов поздравляет зрителей с Рождеством и Новым годом и попутно пытается вязать свитер.

Напомним, доктор Дулиттл — это ветеринар, понимающий язык животных. Релиз фильма в Украине состоится 9 января.