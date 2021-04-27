Как подсчитало издание The Wrap, на прошедшей церемонии «Оскар» 2021 был установлен женский рекорд.
В целом
Также нынешний «Оскар» отметился широко представленными в номинациях небелыми актерами. Всего в актерских категориях было девять представителей небелой расы (черных и азиатов), что составило 45% от общего количества номинантов. В номинации «лучший актер» впервые преобладали цветные (60% или трое из пяти претендентов).
«Оскар» 2021 прошел в
Лучшим фильмом стала «Земля кочевников» Хлои Чжао. Также лента победила в категориях «лучшая режиссура» и «лучшая актриса» (Фрэнсис МакДорманд). Лучшим актером был назван Энтони Хопкинс, сыгравший в камерной драме «Отец». Этот же фильм, поставленный по одноименной пьесе, удостоился премии за лучший адаптированный сценарий.
Награда за оригинальный сценарий досталась феминистскому комедийному триллеру «Перспективная девушка». Лучшими актером и актрисой второго плана стали Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия») и Юн