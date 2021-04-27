Анастасия Лях .27 апреля, 2021 7

Как подсчитало издание The Wrap, на прошедшей церемонии «Оскар» 2021 был установлен женский рекорд.

В целом женщины-кинематографистки (актрисы, сценаристки, постановщицы, гримеры, костюмеры, декораторы) удостоились в этом году семнадцати наград, что составляет 36% от общего количества врученных статуэток.

Также нынешний «Оскар» отметился широко представленными в номинациях небелыми актерами. Всего в актерских категориях было девять представителей небелой расы (черных и азиатов), что составило 45% от общего количества номинантов. В номинации «лучший актер» впервые преобладали цветные (60% или трое из пяти претендентов).

«Оскар» 2021 прошел в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля. Церемония прошла в живом формате, но при соблюдении строгих карантинных мер.

Лучшим фильмом стала «Земля кочевников» Хлои Чжао. Также лента победила в категориях «лучшая режиссура» и «лучшая актриса» (Фрэнсис МакДорманд). Лучшим актером был назван Энтони Хопкинс, сыгравший в камерной драме «Отец». Этот же фильм, поставленный по одноименной пьесе, удостоился премии за лучший адаптированный сценарий.