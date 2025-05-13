sonyazhytkova .13 мая, 2025 6

Один із найвідоміших акторів Франції вперше постав перед судом у справі, яка стала символічним випробуванням для французького кіно в епоху #MeToo. Суд визнав його винним у сексуальному насильстві на знімальному майданчику фільму "Зелені віконниці" та призначив 18 місяців умовного покарання.

Сам 75-річний актор, відомий за ролями у "Зеленій картці" та "Сірано де Бержераку", не був присутній у залі суду — його представляв адвокат Жеремі Ассус. Судовий процес став першим публічним слуханням проти Жерара Депардьє на тлі понад двадцяти звинувачень у неналежній сексуальній поведінці, які з'являлися протягом останніх десятиліть, але лише нещодавно почали набувати розголосу.

Ця справа стала важливим маркером для Франції, яка довго лишалась осторонь хвилі #MeToo. У французькому кіносередовищі довгий час панувала майже повна тиша щодо теми домагань, і процес над Депардьє розірвав цю завісу мовчання.

Суд встановив, що на знімальному майданчику Депардьє вчинив дії сексуального характеру щодо двох жінок — працівниці знімальної групи та третьої помічниці режисера. За словами постраждалих, актор торкався їхніх сідниць і грудей, а в одному випадку — супроводжував це грубими та непристойними словами. Сам Депардьє всі обвинувачення відкидає, наполягаючи, що його дії були "неправильно витлумачені".

Окрім цих свідчень, суд заслухав й інші історії жінок, які не подавали офіційних скарг, але погодилися свідчити. Серед них — акторка, яка розповіла, що під час фотосесії на зйомках серіалу Марсель для Netflix, Депардьє без дозволу засунув руки їй у білизну.

Попри скандал, Депардьє зараз перебуває в Португалії, де знімається у новому фільмі давньої подруги, режисерки Фанні Ардан — "Ela Olhava Sem Nada Ver", що розповідає про кохання двох жінок на таємничому острові. Це його перша роль від 2022 року, відколи звинувачення проти нього почали з’являтися масово. Ардан — одна з небагатьох у французькому кіно, хто досі публічно підтримує актора.

Та це може бути лише початок — у найближчі місяці Депардьє знову може постати перед судом у справі про зґвалтування акторки Шарлот Арнуль, яка заявила про злочин ще у 2018 році. Прокуратура Парижа вже направила справу до суду.

Колись культовий символ французького кіно, сьогодні Депардьє стоїть на межі остаточного падіння. Його ім’я вже не викликає овацій, а лише тривожну тишу.

Джерело: Deadline