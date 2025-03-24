sonyazhytkova .24 марта, 2025 5

Шістнадцять років потому культовий горор "Тіло Дженніфер" може отримати довгоочікуване продовження. Одна з його зірок, Аманда Сейфрід, висловила своє бажання повернутися до цього проєкту, а сценаристка Діабло Коді вже натякала на можливість сиквелу.

"Тіло Дженніфер" у 2009 році зустріли прохолодно. Невдала маркетингова кампанія позиціонувала стрічку як звичайний "кривавий атракціон", хоча насправді вона була значно глибшою – іронічною, сміливою та пронизаною соціальним підтекстом. Лише згодом, завдяки сарафанному радіо, фільм здобув статус культового. Аманда Сейфрід, яка зіграла роль Ніді, найкращої подруги Дженніфер, досі не приховує свого розчарування з приводу того, як стрічку подали глядачам.

"Я не можу критикувати цей фільм – для мене він ідеальний", – зізналася акторка в інтерв’ю GQ. – "Його маркетинг провалився. Вони зробили з нього щось дешеве, хоча сценарій Діабло Коді був дотепним, зухвалим і дуже сміливим".

Однак тепер у "Тіла Дженніфер" є шанс на реабілітацію. Сейфрід підтвердила, що робота над сиквелом уже ведеться, і вона готова повернутися в історію, щойно проєкт отримає зелене світло. "Я вже сказала: як тільки будете готові – я теж готова", – заявила вона.

Ба більше, Діабло Коді нещодавно розширила всесвіт "Тіла Дженніфер" у своєму новому проєкті "Ліза Франкенштейн". Це може стати першим кроком до повноцінного повернення культового фільму. І цього разу його промо-кампанія точно буде іншою.

Джерело: Gamesradar

