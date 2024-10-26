sonyazhytkova .26 октября, 2024 4

Компанія Avatar Entertainment отримала права на створення серіалу за біографією Ернеста Гемінґвея, написаною Мері В. Дірборн.

Об’ємна біографія на 750 сторінок досліджує життєвий шлях автора від його дитинства в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, до становлення визнаним автором у Парижі, де він спілкувався з найвидатнішими письменниками свого часу. Робота Мері В. Дірборн охоплює періоди, проведені Гемінґвеєм в Іспанії під час Громадянської війни, Кубі, Женеві, Кенії, Вайомінгу, на Кі-Весті та навіть висвітлює його участь у висадці в Нормандії під час Другої світової війни. Біографія також описує особисте життя автора, його чотири шлюби та стосунки, а також трагедію його останніх днів на ранчо в Айдахо.

Класичні романи Гемінґвея, такі як "По кому подзвін", "І сонце сходить", "Прощавай, зброє" та "Старий і море", неодноразово екранізувалися як у Великобританії, так і в США. Зокрема, "Прощавай, зброє" був адаптований для кіно у 1932 році режисером Френком Борзейгі за участю Гарі Купера та Хелен Гейс, а також у 1957 році, де головні ролі виконали Рок Гадсон та Дженніфер Джонс.

Біографія Мері В. Дірборн стане міцним фундаментом для серіалу, здатного підкорити як критиків, так і глядачів. Життя Гемінґвея, що втілює саму сутність фрази "жити на повну", обіцяє залучити до проєкту видатних майстрів як перед, так і за камерою, аби розкрити весь його драматичний потенціал.

Джерело: Deadline