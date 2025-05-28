Життя починається після менопаузи — дата прем’єри серіалу "Ліенн" і перші кадри нової комедії від Чака Лоррі на Netflix

sonyazhytkova .28 мая, 2025 6

Netflix нарешті розкрив, коли саме світ побачить новий ситком "Ліенн" — спільний проєкт комедійної зірки Ліенн Морган, майстра жанру Чака Лоррі ("Два з половиною чоловіки", "Теорія великого вибуху") та талановитої сценаристки Сьюзен МакМартін.

Старт серіалу призначений на 31 липня, і вже зараз Netflix показує перші кадри, які заряджають атмосферою домашнього тепла, несподіваних поворотів і щедрою порцією дотепного гумору.

У центрі сюжету — Ліенн (її грає сама Ліенн Морган), яка переживає справжній "реверс молодості": після 33 років шлюбу чоловік залишає її заради іншої, і тепер вона — бабуся в менопаузі — змушена будувати життя з нуля. Але з таким досвідом, сімейною підтримкою і відром желейного салату — все можливо!

У ролях — Крістен Джонстон, Селія Вестон, Блейк Кларк, Раян Стайлз, Ґрем Роджерс і Ганна Пілкс. Також у серіалі з’являться Тім Дейлі, Джейма Мейс, Енні Ґонсалес і Блейк Ґіббонс.

Ця багатокамерна комедія — як ковток свіжого повітря для всіх, хто думав, що після 50-ти життя вже не здивує. Спойлер: ще й як здивує! І якщо ви не готові до менопаузи з відтінком сарказму — готуйте ложки: желе вже подають.

Джерело: Deadline