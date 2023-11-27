sonyazhytkova .27 ноября, 2023 10

Джон Ву, який стоїть за кермом фільму "Тиха Ніч", висловлює думку, що аудиторія вже відчуває перенасичення комп'ютерною графікою та кінокартинами, заснованими на коміксах.

Під час інтерв'ю для MovieWeb Джон Ву обговорює використання комп'ютерної графіки та екранізації коміксів. У його останньому творі, "Тиха Ніч", відсутній діалог, але цей видатний режисер виявляє багато думок, коли йдеться про CGI та фільми за коміксами. У розмові з MovieWeb Ву наголошує на необхідності більшої уваги до сюжету та персонажів. Особливо він відзначає:

"Я вважаю, що сучасні глядачі втрачають особливе. Вони тужать за "добрими старими" фільмами. Частина аудиторії вже наситилася всіма тими епічними стрічками із комп'ютерною графікою та коміксами, і це стосується і мене. Моя мета - повертатися до оригінальних фільмів з гарним сюжетом, визначеним героєм і численними людськими історіями. Я навіть додаю трошки змін, оскільки бажаю відтворити справжню, істинну боротьбу".

У фільмі "Тиха Ніч" головну роль виконує Джоел Кіннаман, який відомий своєю участю у серіалі Apple TV+ "Для всього людства" в ролі Едварда Болдуіна. У цій картині актор відображає образ батька на ім'я Годлок, який переживає втрату. Після того, як його дитина стає жертвою дощу куль, а сам Годлок серйозно поранений, він вирішує відновитися та здійснити свою жахливу помсту саме напередодні святкування Різдва.

Джерело: Мovieweb