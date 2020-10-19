Анастасия Лях .19 октября, 2020 7

Душевная фантастика о роботах-боксерах и непростых взаимоотношениях блудного отца с сыном-подростком может получить продолжение, сообщает CinemaBlend.

Напомним, фильм «Живая сталь» вышел в 2011 году. Он рассказывал о мире ближайшего будущего, в котором люди больше не выходят на боксерский ринг, вместо них дерутся роботы, управляемые тренерами. Хью Джекман сыграл бывшего боксера, а нынче тренера, который внезапно становится опекуном для сына-подростка , с которым никогда не общался. Также в картине сыграла Эванджелин Лилли.

По словам режиссера и продюсера Шона Леви, он всерьез раздумывает над сиквелом и уже даже начал вести некоторые переговоры на этот счет. Касательно возвращения Хью Джекмана постановщик пока что уверенностью не располагает: «Возможно…».

В прокате оригинальная «Живая сталь» показала себя весьма неплохо, заработав 300 миллионов долларов при бюджете в 80 миллионов.