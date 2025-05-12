sonyazhytkova .12 мая, 2025 3

Фанати культової франшизи "Masters of the Universe" нарешті отримали те, на що чекали — перші знімки Каміли Мендес у ролі легендарної Тіли. У новій хвилі фото акторка постає у повному бойовому вбранні, рятуючи Принца Адама, який намагається зорієнтуватися в нашому світі. На зображеннях також можна побачити Ніколаса Голіціна з Мечем Сили, що вже встигли стати об'єктом активного обговорення.



Цього разу шанувальникам не доведеться гадати, чи справжні фото, адже вони дійсно зі знімального майданчика — на відміну від нещодавніх фейків з Джейсоном Момоа у ролі Лобо чи Робертом Дауні-молодшим у образі Доктора Дума. Реакція на Тілу у виконанні Мендес переважно позитивна: глядачі помічають відсилки до класичного мультсеріалу 1980-х та анімаційного перезапуску "Masters of the Universe: Revelation" від Кевіна Сміта.

І хоча офіційних кадрів поки що обмаль, попередні фото вже знайомили нас із Адамом у наручниках під наглядом поліції та дали змогу краєм ока побачити містичний замок Грейскал. Втім, фанати з нетерпінням очікують на появу Склетора у виконанні Джареда Лето, Ман-Ат-Армса, якого грає Ідріс Ельба, та злої Івіл-Лін в образі Алісон Брі. Та чи з’явиться в стрічці легендарний Бойовий Кіт — поки залишається загадкою.

Цікаво, що на останніх фото уважні шанувальники помітили ілюстрації, які натякають на зв’язок з "She-Ra: Princess of Power" — сестринським серіалом всесвіту. Це може бути як простою даниною, так і першим кроком до розбудови повноцінної кіновсесвіту.

Після двох десятиліть невдач і постійних змін акторського складу, режисерів та студій, здається, "Masters of the Universe" нарешті на правильному шляху. І якщо творці не зіб’ються з курсу — на нас чекає не просто фільм, а епічне повернення легенди.

Дждерело: Мovieweb