sonyazhytkova .11 мая, 2024 9

Актор, відомий своїми ролями у "Зоряних Війнах" та серіалі "Обі-Ван Кенобі", розповів, що просто не відчув атмосферу популярних фільмів зі Всесвіту Марвел.

Жоель Еджертон, має досвід у фантастиці. Проте, він не пройшов прослуховування на роль Пітера Квілла у "Вартових галактики". Його причиною він вважає незрозуміння тону фільму.

Під час інтерв'ю для EW актор відзначив, що Кріс Пратт був ідеальним вибором для ролі.

"Зоряний лицар - це гарний персонаж, але я, на відміну від Кріса, не зовсім розумів його атмосферу так, як він і ті хлопці", - сказав він. "Я не був впевнений, що можу увійти в цей тон".

Еджертон додав: "І я впевнений, що світ став кращим, тому що я не став Пітером Квіллом, навіть якби у мене була така можливість або я пройшов би прослуховування добре, тому що так судилося. Ніколи не було реальної розмови про те, що це обов'язково був би я. Просто у мене була можливість спробувати пройти прослуховування. Просто я не зовсім зрозумів це".

Серед інших акторів, які претендували на роль Пітера Квілла, були Джек Хастон, Едді Редмейн, Гленн Ховертон і Адам Броді.

Джерело: Deadline