sonyazhytkova .24 января, 2025 2

Форест Вітакер знову повертається до ролі Бампі Джонсона у трейлері четвертого сезону серіалу "Хрещений батько Гарлема" від MGM+, прем'єра якого відбудеться 13 квітня.

Новий тизер представляє ще одного впливового гравця на кримінальній арені Нью-Йорка – гангстера Френка Лукаса, якого втілює Ром Флінн. Його поява загострює боротьбу за владу та обіцяє нові випробування для головного героя.

Бампі Джонсон продовжує відчайдушно боротися за контроль над Гарлемом, вступаючи в конфлікт із мафіозними угрупованнями міста. Його життя ускладнюється не лише загрозою з боку Лукаса, але й змінами у власній родині – донька Еліс стає активною учасницею руху "Чорні пантери", що змушує Бампі переглянути свої пріоритети.

У серіалі також знялися Ілфенеш Хадера, Люсі Фрай, Ерік Ларей Харві, Майкл Реймонд-Джеймс, Елвіс Ноласко та Ерік Палладіно. Перші три сезони вже доступні на MGM+.

Ром Флінн, який втілює Френка Лукаса – одного з найвідоміших наркобаронів США, зізнався, що робота над роллю стала для нього справжнім викликом. Він зазначив, що його персонаж поєднує в собі жорстокість і хитрість, що робить його цікавим і непередбачуваним для глядачів.

Дивіться тизер-трейлер за посиланням вище.

Джерело: Deadline