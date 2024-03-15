sonyazhytkova .15 марта, 2024 5

Перший погляд на очікуваний ремейк стрічки за мотивами графічної новели Джеймса О'Барра, в якій головну роль виконує Білл Скарсгард. В трейлері глядачі вперше зустрічаються з оновленою версією Еріка Дрейвена та його коханою, Шеллі.

Згідно з офіційним синопсисом, Ерік Дрейвен та Шеллі Вебстер стають жертвами жорстокого вбивства, коли їх наздоганяють демони минулого. Однак Ерік отримує можливість врятувати свою кохану, пожертвувавши собою. Він вирушає на місію помсти проти безжалісних вбивць, подорожуючи через світи живих і мертвих, щоб виправити несправедливість.

У фільмі також блищать акторські таланти, такі як Денні Хьюстона, Ізабелли Вей, Лаури Бірн, Самі Буаджіли та Джордана Болгера.

Режисером стрічки є Руперт Сандерс, який працює за сценарієм Зака Бейліна та Вільяма Шнайдера. У ролі продюсерів виступають Едвард Р. Пресман, Самуель Хадіда, Віктор Хадіда, Джон Дженкс та Моллі Гасселл.

Довгоочікувана прем'єра "Ворона" запланована на 7 червня 2024 року.

Джерело: Deadline