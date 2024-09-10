sonyazhytkova .10 сентября, 2024 6

"Це ще не кінець. Я бачу це так... ми тільки починаємо", – написав Сендлер в Instagram, ділячись новинами з фанатами.

Разом із Netflix Адам Сендлер поділився першими кадрами зі зйомок, на яких зображений культовий хокейний джерсі Boston Bruins, який він носив у першому фільмі.

"Щасливчик Гілмор 2" продовжить історію оригінальної комедії під режисурою Денніса Дугана. У центрі сюжету знову опиняється Щасливчик Гілмор – невдаха-хокеїст, який випадково відкриває в собі талант до гольфу. Він починає брати участь у турнірах, щоб зібрати кошти для порятунку дому своєї бабусі.



На початку цього року Netflix підтвердив зйомки сиквелу, а Адам Сендлер натякнув на участь гравця NFL Тревіса Келсі в камео ролі. Актор зазначив, що Келсі стане одним із сюрпризів нової стрічки, додавши, що його особиста харизма та почуття гумору гармонійно доповнять атмосферу фільму.

За повідомленнями, Адам Сендлер спільно з Тімом Герліхі працюють над сценарієм фільму. Актор також натякнув, що у новій стрічці можна буде побачити появу професійних гольфістів.

Оригінальний фільм, випущений Universal Pictures, зібрав у світовому прокаті понад $82 мільйони та досі має численну армію прихильників. У головних ролях першого фільму, крім Сендлера, знялися Крістофер Макдональд, Джулі Боуен, Френсіс Бей, Карл Везерс та інші.

Джерело: Deadline