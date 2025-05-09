sonyazhytkova .9 мая, 2025 9

Після шаленого успіху першого сезону серіалу "Фолаут" від Amazon Prime, постапокаліптична пустка готується до нових жахів, несподіваних альянсів і кривавих битв. Елла Пернелл — зірка шоу — офіційно підтвердила завершення зйомок. Пора заряджати енергозброю: Велика пустка повертається.



Серіал "Фолаут" заснований на культовій серії відеоігор від Bethesda. Події розгортаються у світі, що пережив ядерну війну, де радіація, мутанти та жорстокі угрупування — частина буденності. У центрі історії — Люсі, дівчина з підземного притулку Вольт 33, яка змушена вийти на спалений сонцем поверх, щоб урятувати батька. Її шлях — це суміш наївності, крові та стрімкого перетворення на справжнього воїна нового світу.

Елла Пернелл, яка знову втілює Люсі — героїню, що переживає вражаючу трансформацію у світі після апокаліпсису, повідомила в соцмережах про завершення зйомок другого сезону: "Я закінчила роботу над другим сезоном Fallout. Це було пекельно, буквально".

Разом із нею повертаються улюблені герої: Аарон Мотен у ролі честолюбного Максімуса з Братства Сталі, Волтон Ґоґґінс — як невмирущий мисливець за головами Ґуль, та Кайл Маклахлен — харизматичний очільник Притулку 33.

За словами творців, частину сцен знімали в пустелях Юти та Невади, щоб ще більше підсилити похмуру атмосферу всесвіту. Глядачів чекає чимало відсилань до легендарної "Fallout: New Vegas", а також масштабніші спецефекти й ще запекліші бойові сцени. До акторського складу приєднаються й нові обличчя, однак їхні імена поки тримають у секреті.

Другий сезон "Фолаута" вже на горизонті. Очікується, що прем'єра відбудеться у 2025 році. Підготуйтеся до повернення у світ, де виживають найжорстокіші, а надія — це розкіш. Радіація знову пульсує в повітрі, а кулі вже чекають у патронах. Час відкрити чергову банку консервів і сховатися у бункері — пекло повертається.