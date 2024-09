sonyazhytkova .14 сентября, 2024 8

Зйомки адаптації популярної відеогри Ubisoft під керівництвом режисера Матьє Тюрі стартували на початку липня, і всього через трохи більше двох місяців проєкт досяг фінішу.

Ubisoft поділилася цією чудовою новиною у Twitter.

Після понад десяти років співпраці з New Regency, проєкт нарешті наближається до завершення. Тепер фанати можуть сподіватися на вихід фільму "Watch Dogs" у найближчому майбутньому, хоча точна дата релізу ще не оголошена.

Наступний етап – постпродакшн, де команда, ймовірно, витратить близько року або менше на монтаж і створення фінальної версії фільму. Не можна не здивуватися, що проєкт так близький до завершення після довгого періоду невизначеності. Якщо не станеться непередбачених затримок, фільм, імовірно, з’явиться на екранах протягом найближчих двох років.

Також цікаво уявити, яким би був фільм "Watch Dogs", якби його реліз відбувся, наприклад, у 2015 році, через два роки після початку угоди. Сьогоднішня версія, без сумніву, буде значно відрізнятися від того, що могло бути в минулому.

Фільм "Detective Pikachu" 2019 року став першою ознакою того, що адаптації відеоігор можуть бути успішними. Сьогодні ця тенденція продовжується завдяки популярним телевізійним шоу, таким як "The Last Of Us" та "Fallout", а також фільмам про Sonic. Незважаючи на це, рівень якості екранізацій відеоігор залишається неоднозначним. Нещодавній фільм "Borderlands" ще раз підтвердив, що не всі адаптації можуть бути вдалі. Тож поки невідомо, яким буде результат "Watch Dogs", але безсумнівно, що він залишить нас у очікуванні.

Джерело: Рsu