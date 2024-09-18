sonyazhytkova .18 сентября, 2024 0

Актор Декстер Сол Анселл, який виконує одну з головних ролей, поділився зворушливим відео на честь цієї події.

"Після кількох чудових місяців на зйомках 'Лицаря семи королівств', настав час прощатися. Бувай, Белфасте. До нових зустрічей! Зйомки завершено!" – сказав Анселл у відео, тримаючи в руках картину з зображенням головних героїв серіалу – Дункана та Егга.

Новий серіал, оголошений ще у 2021 році, заснований на циклі новел Джорджа Р. Р. Мартіна "Пригоди Дункана та Егга", дія яких розгортається у всесвіті "Пісні льоду й полум'я". Головні ролі виконають Пітер Клаффі (Сер Дункан Високий) і Декстер Сол Анселл, який втілить на екрані молодого Егга, майбутнього короля Ейегона V Таргарієна. Сюжет розгортається за століття до подій "Гри престолів".

Сценаристами та виконавчими продюсерами виступають сам Мартін і Айра Паркер. За офіційним описом, серіал розповість про подорожі двох незвичайних героїв: відважного лицаря Сера Дункана та його зброєносця Егга. Вестерос часів правління династії Таргарієнів приховує безліч небезпек, а спогади про останніх драконів ще живі.

"Лицар семи королівств" готується до прем'єри у 2025 році і вже обіцяє стати черговою захопливою главою у сазі Вестеросу.

Джерело: Gamesradar