sonyazhytkova .5 ноября, 2024 6

Робота над очікуваним горором нарешті стартувала, і Скотт Дерриксон оприлюднив таємничий знімок, який викликав чималий інтерес. На ньому видно стілець зі знаковим написом "Чорний телефон 2", що лише підсилює моторошну атмосферу навколо проєкту.

"Сьогодні почали зйомки," – підписав зображення Скотт Дерриксон.

У сиквелі "Чорного телефону" до своїх ролей повернуться Ітан Хоук, який знову втілить образ Грабера — жорстокого серійного маніяка, що полює на дітей. У першому фільмі, заснованому на однойменному оповіданні Джо Гілла, герой Мейсона Темза, Фінні, став жертвою Грабера. Телефон, знайдений у підвалі вбивці, дав змогу Фінні зв’язатися з його попередніми жертвами, що, зрештою, допомогло йому втекти з рук вбивці.

До акторського складу також приєднаються Мадлен Макгроу (Ґвен), Міґель Мора (Робін) та Джеремі Дейвіс (Теренс). Крім того, в сиквелі з’явиться Деміан Бічір, а Дерриксон знову займе режисерське крісло, працюючи над сценарієм у співавторстві з С. Робертом Каргіллом.

Хоча про "Чорний телефон 2" поки що відомо небагато, одне питання хвилює фанатів: чи повернеться Грабер, якого зіграв Ітан Хоук? У першому фільмі здавалося, що Фінні поклав край його жорстокій кар’єрі за допомогою телефонного шнура — справедлива та поетична розплата для вбивці. Але з поверненням Хоука виникає безліч запитань: чи справді Грабер загинув, чи, можливо, він повернеться в новій іпостасі?

Прем'єра "Чорного телефону 2" запланована на 17 жовтня 2025 року.

Джерело: Gamesradar