sonyazhytkova .24 января, 2025 4

Фільм "Supergirl: Woman of Tomorrow" офіційно перейшов у стадію виробництва, а його прем'єра запланована на 2026 рік.

"Захоплений тим, що робота над 'Supergirl' стартувала на студії Warner Bros. у Лівсдені. Режисер Крейг Гіллеспі привносить у проєкт унікальний стиль, а Міллі Олкок чудово втілює образ Кари Зор-Ел", — написав Ганн у соцмережах, супроводжуючи пост світлиною Олкок, яка сидить у режисерському кріслі з логотипом Супергьорл. "Крейг має неймовірне розуміння цієї історії, а Міллі ідеально передає дух героїні, створеної Томом Кінгом, Білкіс Евелі та Аною Ногейрою".

Ця стрічка стане другою в оновленому кіновсесвіті DC, очолюваному Ганном та Сафраном, після "Супермена". Постановкою займається Крейг Гіллеспі, а сценарій підготувала Ана Ногейра. У проєкті задіяні Маттіас Схунартс, Ів Рідлі в ролі Руті Мері Нолл, Девід Крумхольц як Зор-Ел та Емілі Бічем у ролі матері Супергьорл. Головного антагоніста, Крема з Жовтих Пагорбів, зіграє Схунартс, а Джейсон Момоа з’явиться у ролі Лобо.

За сюжетом, Кара Зор-Ел під час святкування свого 21-річчя вирушає у подорож галактикою разом із Крипто. Під час цієї подорожі вона знайомиться з юною Руті та потрапляє у вир небезпечної місії помсти.

Джеймс Ганн наголосив, що проєкт перевершив усі його сподівання та обіцяє захопливу історію, сповнену пригод у міжгалактичних просторах. Прем'єра фільму "Supergirl: Woman of Tomorrow" очікується 26 липня 2026 року.

Джерело: Gamesradar