sonyazhytkova .19 февраля, 2025 11

За даними кількох надійних джерел, команда на чолі з культовим режисером Дені Вільньовим уже активно працює над передвиробничою підготовкою до зйомок "Дюни 3".

Хоча початок зйомок у червні малоймовірний, творці прагнуть стартувати влітку, якщо вдасться узгодити всі ключові деталі, зокрема розклади акторів.

Попередня частина, "Дюна: Частина друга", з Тімоті Шаламе та Зендеєю в головних ролях, торік зібрала понад $700 мільйонів у світовому прокаті. Обидва фільми отримали номінації на "Оскар" за найкращий фільм, а третя частина обіцяє стати гідним завершенням трилогії, адаптуючи роман Френка Герберта "Месія Дюни".

Ця історія розкриє подальшу долю Пола Атріда, який уже 12 років править як Імператор, ставши месією для фременів. Однак разом із владою він отримав і тягар відповідальності за руйнівний джихад, який охопив більшу частину відомого всесвіту.

Назва третього фільму поки тримається в таємниці. Очікується, що зйомки розпочнуться в середині або наприкінці літа, що може збігтися з графіком Зендеї, яка зайнята в кількох масштабних проєктах, включаючи "Одіссею" Крістофера Нолана, третій сезон "Ейфорії" та нову частину "Людини-павука" від Marvel.

Хоча місця зйомок поки не розголошуються, попередні фільми здебільшого знімалися в студії Origo в Угорщині, а також у Йорданії та Абу-Дабі. Дата прем’єри теж залишається загадкою, але відомо, що Warner Bros. і Legendary зарезервували грудень 2026 року для "фільму події" від Дені Вільньова. Якщо зйомки дійсно почнуться цього літа, команді доведеться працювати на межі можливостей, щоб встигнути до запланованої дати релізу.

Чи зможе Вільньов вчасно завершити епічну сагу і здивувати глядачів масштабним фіналом? Чекаємо на нові подробиці.

Джерело: Deadline