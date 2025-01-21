sonyazhytkova .21 января, 2025 1

Шоураннер Грем Йост поділився, що вже на п’ятому тижні зйомок першого сезону стало очевидно — історія буде розвиватися до самого кінця. Третій і четвертий сезони серіалу знімуть без перерви, готуючи грандіозне завершення.

Йост розповів, що після вражаючого старту серіалу та позитивних відгуків глядачів Apple відразу дала зелене світло для продовження, дозволивши завершити історію. Також підтримку надав Г'ю Гові, автор трилогії книг, на основі яких створено серіал.

"Уже через п’ять тижнів зйомок першого сезону ми зрозуміли, що це стане довготривалою історією. Відгуки глядачів були настільки сильними, що ми знали: треба продовжувати", — поділився Йост.

Попри численні інтриги та таємниці, що переповнюють підземний світ "Бункеру", творці серіалу мають чітке уявлення про події, які відбудуться в майбутньому. Весь другий сезон був написаний ще до завершення зйомок першого, а сценарій третього був готовий ще до початку страйку. Наразі сценарій четвертого сезону також завершено, і команда серіалу не планує зупинятися. Після трьох місяців підготовки до зйомок четвертого сезону вони одразу ж розпочнуть роботу над ним.

Щодо того, наскільки серіал буде відповідати оригінальним книгам Г'ю Гові, шоураннер залишає інтригу. Однак глядачам точно доведеться побачити все на власні очі, щоб дізнатися, куди приведе їх цей захопливий підземний світ.

Джерело: Gamesradar