sonyazhytkova .26 марта, 2024 8

Творець Сем Левінсон все ще працює над сценаріями до майбутньою частини "Euphoria", тож зйомки тимчасово призупинено, і акторам надано дозвіл на залучення до інших проєктів у цей час.

Інформація про точну дату початку зйомок третього сезону поки не надходила, але очікується, що вони розпочнуться протягом наступних місяців. На прем'єрі свого нового фільму "Immaculate" на фестивалі південно-західного напрямку цього місяця, акторка Сідні Свіні зазначила: "Мої наступні зйомки - у "Euphoria"".

Драматичний серіал, який вийшов більше двох років тому, став сходинкою для кар'єри своїх акторів. У "Euphoria" зіграли такі зірки, як Зендая, Сідні Свіні, Джейкоб Елорді і Кольман Домінго, який щойно отримав номінацію на Оскар. Сторм Рейд також здобула Еммі цього року за інший проєкт. У зв'язку з попитом на цих акторів, HBO дозволила їм приймати інші ролі під час затримки у зйомках "Euphoria", оскільки вони мають пріоритет у цьому серіалі.

Голова і генеральний директор HBO і Max Content Кейсі Блойс заявив у листопаді, що планується прем'єра наступної частини "Euphoria" у 2025 році.

У співбесіді для Elle в серпні, Левінсон охарактеризував третій сезон як "фільм нуар" і натякнув, що персонаж Зендаї, який знаходиться на шляху до одужання від наркотичної залежності, досліджуватиме, що значить бути людиною зі своїми принципами в корумпованому світі.



Домінго, коментуючи затримку, розповів GQ: "[Сем] постійно переробляє і переписує свої тексти, бо він прагне зрозуміти, що дійсно важливо. Він негайно реагує на проблеми світу. Його основний інтерес - екзистенційні питання та сутність наших душ. Цим він зацікавлений в третьому сезоні".

"Еuphoria" розгортається у вигаданому містечку Іст-Гайленд, Каліфорнія, де персонажі шукають надію, вирішуючи складні питання кохання, втрати та залежності від шкідливих речовин. Цей серіал є адаптацією ізраїльського шоу з аналогічною назвою, яке було створене Роном Лешемом і Дафною Левін.

Джерело: Deadline