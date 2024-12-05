sonyazhytkova .5 декабря, 2024 11

І хоча нам доведеться почекати нові епізоди до наступного року, ми можемо насолодитися свіжим фото Дженни Ортеги в образі культової героїні.

Подробиці сюжету другого сезону "Венздей" залишаються в таємниці, але зірка серіалу Кетрін Зета-Джонс, що грає Мортішу Аддамс, натякнула, що новий сезон буде значно масштабнішим та більш інтригуючим, ніж очікували глядачі. Дженна Ортега вже зазначала, що у нових епізодах акцент буде зроблено на елементи жахів, на відміну від романтичних сюжетних ліній першого сезону.

Серіал "Венздей", створений Альфредом Гоффом і Майлсом Мілларом, став справжнім хітом на Netflix, здобувши статус вірусного та отримавши схвальні відгуки від критиків. Він розповідає історію Венсдей Аддамс (Дженна Ортега), що навчається в Академії Невермор, де розвиває свої екстрасенсорні здібності. У першому сезоні вона розкрила серію вбивств, пов'язаних з таємницею її батьків, Мортіцією та Гомеса (Луїс Гузман), які зустрілися в цьому закладі 15 років тому.

У другому сезоні серіал зосередиться на розвитку материнсько-дочірніх відносин між Венсдей і Мортіцією, а також на нових членах родини. Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман і Айзек Ордоньєс, який грає Пагслі, стали основними акторами серіалу. Окрім того, планується спін-оф, що розширить всесвіт Венздей, зокрема зосередивши увагу на ексцентричному дядечкові Фестері (в першому сезоні його грав Фред Армісен).

До акторського складу другого сезону приєдналися Люанда Унаті Льюїс-Ньяво (депутат шерифа Річі Сантьяго), а також Біллі Пайпер, Стів Бушемі, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер і Ноа Тейлор, що обіцяє ще більше захоплюючих моментів і нових сюжетних ліній.

Джерело: Deadline