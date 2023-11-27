sonyazhytkova .27 ноября, 2023 13

Творці серіалу Cobra Kai долучилися до створення нового фільму "Karate Kid" з участю легендарних зірок - Ральфа Маккіо та Джекі Чана.

З'явилася інформація, що у новому проекті зіграють Ральф Маккіо та Джекі Чан, об'єднуючи дві раніше різні франшизи. Маккіо нещодавно повернувся до ролі Даніеля Ларуссо в серіалі Netflix Cobra Kai, і хоча творці - Джон Гурвіц, Джош Хілд та Хейден Шлосберг не брали безпосередньої участі в фільмі "Karate Kid", їх консультували протягом всього процесу створення, що натякає на поєднання елементів оригіналу, ремейка Джекі Чана та ідей з Cobra Kai.

За інформацією від io9, творці Cobra Kai активно долучилися до розробки нового фільму. І все вказує на те, що команда не лише оглядала різні варіанти сценаріїв, але й надавала цінні поради. Регулярна комунікація між Ентвістлом та творцями стає додатковим джерелом підтримки, оскільки вони мають глибоке розуміння всесвіту "Karate Kid". І це стає важливим бонусом для фільму.

На минулому тижні вийшла інформація, що в новій стрічці Ральф Маккіо та Джекі Чан зіграють ролі відомих майстрів бойових мистецтв. Навіть при таємничості сюжету, виглядає так, ніби проект має на меті поєднати ключові елементи франшизи Карате Кід та вдалих ідей з Cobra Kai.

Джерело: Мovieweb