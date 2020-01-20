Анастасия Лях .20 января, 2020 6

Нет, речь не об агенте Смите, которого играл Хьюго Уивинг. Речь о персонаже по имени Меровинген в исполнении французского актера Ламберта Уилсона.

Как сообщает Geek Tyrant, Меровинген вернется в четвертом фильме франшизы «Матрица» вместе с центральными героями Нео (Киану Ривз) и Тринити ( Кэрри-Энн Мосс). Напомним, этот персонаж фигурировал во второй части. Под указанным именем скрывалась могущественная программа внутри системы, торгующая информацией, эдакая виртуальная форма босса мафии или наркокартеля. Меровинген управлял информационным трафиком вместе со своей женой Персефоной, которую играла Моника Беллуччи (о ее возвращении пока не говорится).

Напомним, релиз «Матрицы 4», которую снимает Лана Вачовски, намечен на май 2021 года.