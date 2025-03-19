sonyazhytkova .19 марта, 2025 3

Netflix випустив трейлер до оригінального корейського трилера "Карма", який вразить глядачів вже 4 квітня.

У центрі сюжету – фатальна аварія, що переплітає життя шести персонажів і змушує їх зіткнутися з таємницями минулого та непростими зв'язками. У головних ролях – знамениті актори: Парк Хе-су ("Гра в кальмара"), Шин Мін-а ("Ча-Ча-Ча на узбережжі") та Лі Кван-су ("Людина, що біжить").

Трейлер занурює в атмосферу напруги, коли один із героїв, намагаючись вирішити свої проблеми, потрапляє в надзвичайно складні і небезпечні ситуації. З кожним новим кадром розкриваються темні сторони персонажів, що призводить до незворотних наслідків для кожного з них.

Серіал "Карма", адаптований за популярним вебтуном Kakao, поєднує кримінальні інтриги з філософією карми, де кожен персонаж несе в собі темні секрети та непрості мотивації, що ведуть до шокуючих наслідків. Серед героїв – боржник, що намагається використати страховку на життя батька для власної вигоди, жінка, що стикається зі своїми найгіршими страхами, та водій, який намагається приховати злочин, але потрапляє під вплив свідка, що вимагає мовчання за гроші.

Режисер Лі Іль-хьон ("A Violent Prosecutor") вкотре створює сюжет, що тримає в напрузі до самого кінця. Відзначаються й інші талановиті актори: Лі Хі-джун ("Той, що поруч"), Кім Сун-гьон ("Повернутися до 1994") та Гон Сун-йон ("Група першого реагування"), які додадуть ще більше глибини та напруженості цьому захоплюючому трилеру.

Джерело: Deadline