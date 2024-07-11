sonyazhytkova .11 июля, 2024 9

Шанувальники "Розриву", приготуйтеся! Нарешті з'явився перший трейлер другої частини шоу Apple TV Plus і він настільки вражаючий, що ми не можемо стримати захват.

Востаннє глядачі бачили улюблених співробітників Lumon: Марка (Адам Скотт), Геллі (Бріт Лоуер), Ділана (Зак Черрі) та Ірвінга (Джон Туртурро), які змогли звільнити свою свідомість з офісних рамок та почали з'ясовувати, хто вони насправді у реальному світі.

Однак промо другого сезону показує, що події рухаються далі. Герої стикаються з наслідками своєї непокори та дізнаються, що Геллі насправді є Геленою Іган, нащадком засновника Lumon Industries Кіра Ігана. У трейлері, який ви можете переглянути вище, ми бачимо, як наші улюблені персонажі справляються з наслідками шокуючого фіналу першого сезону.

Новий тизер також підтверджує дату виходу шоу – 17 січня 2025 року. В останні місяці до серіалу приєдналися нові актори, включаючи Боба Балабана, Алію Шокат, Джона Нобла та Гвендолін Крісті з "Гри Престолів".

Джерело: Gamesradar