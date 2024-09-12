sonyazhytkova .12 сентября, 2024 8

Таємничий трейлер без будь-якої інформації про назву чи сюжет вже розпалив фантазію фанатів, які помітили в ньому елементи, що нагадують популярні фішки фільмів "Creep" і "Creep 2" від Марка Дупласа.

У 2020 році Марк Дуплас анонсував плани на третю частину серії, але з того часу про продовження не було жодних новин. Наразі ситуація змінилася.

На Twitter-сторінці Bloody Disgusting з'явився новий, загадковий тизер до фільму жахів, що був переданий у вигляді флешки. У розмитому відео видно жінку в червоній сукні, яка виходить з будівлі і прямує до автомобіля. Фоном звучить важке дихання, ймовірно, від особи, яка знімала відео, і здається, що вона носить маску.

У фільмах "Creep" і "Creep 2" Патріка Брайса персонаж Дупласа, серійний вбивця, часто з’являється у вовчій масці, що викликало припущення про можливий зв’язок нового тизера з третім продовженням. Фанати вже жартують, що це може бути "Creep 3" або навіть пародійний фільм про дівчину, яка виходить з роботи. Інші припускають, що тизер може стосуватися "Sinister 3" чи спінофу серії "Creep".

Перший "Creep" вийшов у 2014 році і розповідає про відеографа Аарона, який знімає життя незнайомця після дивного запиту. Замовник Йозеф спочатку стверджує, що відео буде для його ненародженої дитини, але згодом розкриває зловісні наміри. У продовженні 2017 року Йозеф змінює ім’я на "Аарон" і заманює YouTuber Сару до своєї віддаленої хатинки в лісі.

Марк Дуплас зізнався, що створення "Creep 2" було справжнім випробуванням і висловив надію, що третя частина зможе перевершити попередні фільми. Він зазначив, що команда докладає всіх зусиль, щоб новий проєкт був максимально натхненним і вартісним, хоча шлях до цього ще не зовсім пройдений.

Джерело: Gamesradar