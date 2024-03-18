sonyazhytkova .18 марта, 2024 0

Бред Віндербаум, виконавчий директор Marvel Studios, розповів, як змінився підхід компанії Disney+ і подарував фанатам надію на прем'єру довгоочікуваних шоу.

Marvel Studios раніше анонсувала багато проєктів для Disney+, але деякі з них досі не були реалізовані. Тепер компанія переглянула свою стратегію, звертаючи увагу на якість більше, ніж на кількість. Щодо шоу, таких як "Nova" та "Ironheart", Віндербаум пояснив, що зміни у виробництві MCU привели до затримок. Однак він виражає надію, що ці серіали матимуть свій шлях до глядацьких екранів, і наголошує, що зміни призведуть до поліпшення якості кінематографічних продуктів Marvel. Він сказав:

"На початку ми отримали завдання генерувати контент для Disney+ як найшвидше. Проте пізніше стратегія змінилася, і нам довелося переглянути графік виходу. Це призвело до затримок у випуску проєктів. Проте ми використовуємо цей час продуктивно. Можна сказати, що це, як у печі: деякі речі потребують більше часу, але в результаті все стає краще. В основному, це просто реалії бізнесу".





Говорячи конкретно про раніше анонсований проєкт "Nova", Віндербаум пояснив:

"У нас є нова система за кадром в Marvel Studios. Тепер ми більше схожі на традиційну студію. Ми розробляємо більше, ніж фактично будемо виробляти. Є плани щодо розробки проєкту "Нова". Я теж обожнюю "Нову". Я також обожнюю Річа Райдера. Сподіваюся, що він дійде до екрану. Світ завжди хаос. Все завжди на ходу. Але я був би радий побачити шоу "Нова" одного дня".

Джерело: Мovieweb