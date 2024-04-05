sonyazhytkova .5 апреля, 2024 10

Сара Чалк, Алан Тьюдік, Стівен Рут, Ісла Фішер, Сабріна Ельба і Хіро Канагава приєдналися до проєку, який вже розпочав зйомки у Канаді.

У стрічці розгортається історія Браяна ( Кевін Джеймс), який раптово втрачає роботу і змушений взяти на себе роль батька домогосподаря для свого 10-річного сина. Першого дня в новій ролі, він погоджується на запрошення Джеффа ( Алан Рітчсон), ще одного сім'янина, який виявляється справжнім "вибуховим коктейлем". Обидва батьки вирішують провести день разом зі своїми дітьми, що веде їх у справжню небезпечну пригоду, коли вони стикаються зі смертельною змовою. Режисером фільму є Люк Грінфілд, а сценарій підготував Ніл Голдман.

WideAwake Pictures Люка Грінфілда та Джейсона Бенуа, разом із Марком Фасано від Nickel City Pictures, Джеффрі Грінштейн від A Higher Standard і Шоном Патріком О'Рейлі є виробниками. Екзекутивними продюсерами є Кевін Джеймс, Джефф Сассман, Алан Рітчсон, Ніл Голдман, Дан Спіло від Industry Entertainment, Меттью Алекс Голдберг від Nickel City, Мішель Майерс від Arcana Studios, Джош Гарріс, а також Форд Корбетт і Нейтан Клінгер від Gramercy Park Media.

"Playdate" є дебютним проєктом нової міжнародної компанії A Higher Standard, яку очолює Джеффрі Грінштейн, колишній керівник Millennium. Презентація стрічки відбулася під час нещодавнього EFM у Берліні.

Джерело: Deadline