sonyazhytkova .29 июля, 2024 0

У Парижі відбулася закрита церемонія, на якій Том Круз був удостоєний титулу Лицаря Ордену Почесного легіону.

Цю високу нагороду вручила міністр культури Франції Рашида Даті.

Наразі Круз знаходиться в Європі, де активно займається зйомками фільму "Місія: Нездійснене – Мертва розплата: Частина друга".

Цей орден вважається однією з найвищих відзнак у Франції, і його вже отримували такі легенди, як Роберт Редфорд, Мартін Скорсезе та Клінт Іствуд.

Рашида Даті також поділилася світлиною, де вона радісно позує поруч із Тому Крузом.

Джерело: Deadline