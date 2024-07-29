У Парижі відбулася закрита церемонія, на якій Том Круз був удостоєний титулу Лицаря Ордену Почесного легіону.
Цю високу нагороду вручила міністр культури Франції Рашида Даті.
Наразі Круз знаходиться в Європі, де активно займається зйомками фільму "Місія: Нездійснене – Мертва розплата: Частина друга".
Цей орден вважається однією з найвищих відзнак у Франції, і його вже отримували такі легенди, як Роберт Редфорд, Мартін Скорсезе та Клінт Іствуд.
Рашида Даті також поділилася світлиною, де вона радісно позує поруч із Тому Крузом.
Джерело: Deadline