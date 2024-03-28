sonyazhytkova .28 марта, 2024 5

Скотт Дерріксон і С. Роберт Каргілл, які вже спільно працювали над жахами, такими як "Сіністер" і "Чорний телефон", вже визначилися з наступним проєктом: ремейк фільму 50-х років "Ніч мисливця".

За сюжетом класичного фільму, що базується на романі Девіда Грабба, головний герой Гаррі Поуелл, колишній в'язень і вбивця, під виглядом священика шукає вдову свого померлого товариша з тюрми. Він одружується з нею, всього лише для того, щоб дістатися до вкрадених грошей свого колишнього тюремного друга, які той приховав у своїх дітей. Проте, діти швидко розуміють, що щось не так з новим "священиком" у житті їх матері, особливо коли вони відмовляються розкрити секрет місця розташування 10 000 доларів.

Перш ніж кинутися до роботи над "Ніччю мисливця", Дерріксон і Каргілл повинні завершити продакшн "Чорного телефону 2". За сюжетом першого фільму, який базується на оповідці Джо Хілла, сина Стівена Кінга, ми спостерігаємо за Фінні Шоу, 13-річним хлопцем, якого викрадає жорстокий вбивця Грабер і утримує у звукоізольованому підвалі. На початку, його можливості втекти здаються мізерними. Але коли від'єднаний телефон на стіні, починає дзвонити, і Фінні дізнається, що вбиті жертви Грабера дзвонять, щоб допомогти йому, він розуміє, що надія ще не втрачена.

Мейсон Темс повернеться в ролі Фінні, а Ітан Хоук зіграє роль Грабера.

Джерело: Gamesradar