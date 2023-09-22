Таня Гончаренко .22 сентября, 2023 12

У легенди Голівуду Майкла Кейна, наступає важливий момент у його успішній багаторічній карьері. Зірка прозоро натякнула, що хоче на пенсію , та його останнью роботою може стати довгоочікуваний фільм "Великий утікач".

Відомий актор зіграв у фільмі режисера Олівера Паркера "Великий утікач", разом з Глендою Джексон, яка нажаль покинула цей світ у червні.

"Я був такий щасливий зробити це" – поділився Кейн з журналістам. "Я просто закохався в образ Берні. Вважаю його неймовірним, і цей сценарій так чудово написаний".

Актор вважав, що вже завершив свою акторську карьеру, оскільки не знімався в кіно протягом трьох років через COVID-19. Проте неочікувано, з`явилася можливість виконати роль Бернарда.

Незважаючи на це, він визнав, що фізично було досить важко грати цю роль. "Мені дали дуже хорошу тростину, і я міг виконувати сцени, які потребували її. Я просто робив це один раз, а потім падав" - пояснив він. "Але один раз - і все, забудьте про це, мені пора на пенсію".

Якщо "Великий утікач" стане останнім фільмом Майкла Кейна, це буде завершенням його легендарної кар`єри в галузі кіно з понад 100 ролями, серед яких "Темний лицар", "Престиж", "Яблуневий сад", "Тихий американець" та інші світові шедеври.

Джерело: Hollywoodreporter