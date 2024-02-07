sonyazhytkova .7 февраля, 2024 8

Цей захопливий новий проєкт був покладений на плечі компанії Ghost House Pictures, що належить Сему Реймі і Роберту Таперту.

Згідно з інформацією від видання Deadline, кар'єра Себастьяна Ванічека досягла висот завдяки його вражаючому та неповторному стилю кінорежисури. Його дебютний фільм "Infested" зачарував аудиторію напруженою історією мешканців французького апартаменту, які стикаються з небезпечним роєм павуків. Прем'єра стрічки на Венеційському кінофестивалі принесла йому визнання та нагороди, а виставка на Фестивалі Сітжес викликала зацікавлення і отримала спеціальну премію від журі.

Перед тим як робити перехід до повнометражних фільмів, Ванічек вдосконалював свої навички через короткометражки, серед яких були такі роботи, як "Crocs", "Mayday" та "299 792 458 м/с". Ці твори свідчать про те, що він – готовий досліджувати та розширювати межі і його відданість безсумнівно сприяла його вибору для спін-оффу фільму "Живе Зло".



Серія "Живе Зло", задумана Семом Реймі, є символом жаху і комедії з моменту свого запуску в 1981 році. Легендарний образ Еша Вільямса, що бореться з надприродними істотами, породив не лише трилогію, а й розширив своє вплив на телебачення з серіалом "Ash vs. Evil Dead" на Starz. Останній додаток до цієї історії, "Живе Зло: Підйом" від Лі Кроніна, здобув великий успіх, заробивши понад $147 мільйонів по всьому світу і прем'єрою на фестивалі SXSW.

Джерело: Мovieweb