sonyazhytkova .25 апреля, 2024 1

Компанія Wattpad/Webtoons найняла Джоша Кемпбелла та Метта Стуккена (авторів сценаріїв "Вулиця Монстро 10" та "Горизонт") для адаптації вебтуну "I’m The Grim Reaper" створеного Грейв Вівером.

Сем Реймі та Зейнаб Азізі будуть виконавчими продюсерами серіалу разом з Вівером, який також долучиться до процесу розробки.

У "I’m The Grim Reaper" розповідається історія молодої жінки на ім'я Скарлет, що раптово прокидається в дев'ятому колі пекла, не знаючи, як опинилася тут. Сатана пропонує їй змогу повернутися на Землю, якщо вона погодиться стати його жниваркою. Проте Скарлет швидко розуміє, що угода з Сатаною є ще страшнішою, ніж вона могла собі уявити. Ця історія ідеально вписується у стиль Семам Реймі, де на передньому плані стоять жахи, кров та гумор.

Кемпбелл і Стуккен займалися продажем свого серіалу "Перекладач" NBC минулого року, з Майклом Пітерсоном як шоураннером і Моррісом Честнатом у головній ролі. Цього сезону вони реалізували "Позичений час" для Fox з режисером МакГі та шоураннером Девідом Слеком. На фільмовому фронті у дуета також є стрічка "Вбивця" в стадії пост-продакшну на Peacock, а також вони працюють над хоррор трилером для The Hideaway.

Wattpad Webtoon Studios з'явилася на світ у 2019 році з місією спільно працювати з фанатами, використовуючи популярні матеріали від онлайн-видавців Wattpad і Webtoon, щоб створювати фільми та серіали, що мають вже вбудовану аудиторію.

Джерело: Deadline