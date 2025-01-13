sonyazhytkova .13 января, 2025 3

Школу Palisades Charter High, яка здобула популярність серед кіноманів завдяки зйомкам культових фільмів і серіалів, серйозно пошкодив лісовий вогонь, що спалахнув 7 січня і швидко охопив понад 23 000 акрів землі.

В офіційній заяві школи, опублікованій на її Facebook-сторінці, зазначено, що більшість будівель, зокрема навчальні корпуси, спортивні зали, бейсбольне поле, стадіон, аквацентр та зелена зона, не постраждали. Проте майже 40% території було серйозно пошкоджено або знищено вогнем.

Цей кампус став місцем зйомок культових фільмів і серіалів, серед яких екранізація роману Стівена Кінга "Керрі" (1976), комедія "Фріккі Фрайдей" з Ліндсі Лохан та популярний серіал "Вовченя" (2010-2017). Також школа з'явилася в музичному відео Олівії Родріго до хіта "good 4 u".

Серед випускників закладу — знамениті особистості Голлівуду, зокрема Дж. Дж. Абрамс, Форест Вітакер, Дженніфер Джейсон Лі, Вілл.і.ам, Кейт Сагал та Адам Шенкман.

Адміністрація школи запевнила, що не тільки відновить навчальний заклад, а й надасть підтримку навколишнім громадам. Вони підкреслюють, що освіта та майбутнє учнів — їх пріоритет, і обіцяють не зупинятись на шляху відновлення.

За останніми даними, площа пожежі вже перевищила 23 000 акрів, і наразі вогонь погашено на 11%. Загиблих 5 осіб, а загальна кількість жертв разом із вогнем в Альтадені досягла 16.

Джерело: Deadline